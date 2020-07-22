مطار القاهرة يستقبل 16 رحلة دولية عليها 1995 راكبًا من جنسيات مختلفة

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ صباح اليوم الأربعاء، 16 رحلة طيران دولية، على متنها حوالي 1995راكبًا من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخرى قادمة من عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والسعودية، وإثيوبيا، البحرين، والسودان، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

من جانبها اتخذت سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .​