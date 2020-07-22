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اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة لمتابعة عدد من الملفات

10:16 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة لمتابعة عدد من الملفات

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، من مدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع متابعة المشروعات القومية والتنموية ومتابعة التكليفات الرئاسية في جميع القطاعات.

كما يناقش الاجتماع خطة الدولة لإزالة مخالفات البناء وإزالة أي مخالفة تقوم على أرض الدولة والعمل على الحفاظ عليها.

كما يناقش المجلس تقرير عن حالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، في ظل تراجع أعداد الإصابات في الفترة الماضية وإعلان وزارة الصحة عن الوصول للحالة صفر في بعض المحافظ بالإضافة إلى متابعة توافر الدواء بالكميات الكافية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة مدينة العلمين الجديدة

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