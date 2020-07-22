فنادق الإسكندرية ومطروح والساحل تستعد لاستقبال الزائرين في العيد

كتب - يوسف عفيفي:

قال أنطوان غزال رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، إن نسبة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل، تخطت 93% ما بين الإسكندرية ومطروح والساحل ومنطقة واحة سيوة التي تضم 4 فنادق، مع استمرار لجنة وزارة السياحة في فحص باقي الفنادق استعدادًا لمنحها شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل، متابعا: هناك التزام غير عادي وجاهزون بكامل طاقتنا لاستقبال النزلاء خلال فترة العيد.

وأعلن غزال جاهزية الفنادق لاستقبال الزائرين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك الموافق يوم 31 يوليو الجاري، موضحًا أن هناك تزايد في الطلب بالتزامن عودة التشغيل وانحصار فيروس كورونا.

وأكد غزال، في تصريحات لمصراوي، أن العيد في مطروح والساحل الشمالي والإسكندرية يتمتع بمذاق تراثي فريد لدى جميع المصريين، وتشتهر هذه المناطق بتاريخها العريق لاستقبال المواطنين، والزحام الشديد خلال هذه الأيام من كل عام ـ فترة العيد.

وأشار إلى أن نسب الإشغال الحالية في الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والبحيرة، معقولة وترتفع كثيرا خلال إجازة العيد، موضحًا أن هذه المناطق من أكثر المناطق التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة حفاظًا على الصحة العامة.​