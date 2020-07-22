أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

فنادق الإسكندرية ومطروح والساحل تستعد لاستقبال الزائرين في العيد

03:14 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
فنادق الإسكندرية ومطروح والساحل تستعد لاستقبال الزائرين في العيد

أرشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

قال أنطوان غزال رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، إن نسبة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل، تخطت 93% ما بين الإسكندرية ومطروح والساحل ومنطقة واحة سيوة التي تضم 4 فنادق، مع استمرار لجنة وزارة السياحة في فحص باقي الفنادق استعدادًا لمنحها شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل، متابعا: هناك التزام غير عادي وجاهزون بكامل طاقتنا لاستقبال النزلاء خلال فترة العيد.

وأعلن غزال جاهزية الفنادق لاستقبال الزائرين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك الموافق يوم 31 يوليو الجاري، موضحًا أن هناك تزايد في الطلب بالتزامن عودة التشغيل وانحصار فيروس كورونا.

وأكد غزال، في تصريحات لمصراوي، أن العيد في مطروح والساحل الشمالي والإسكندرية يتمتع بمذاق تراثي فريد لدى جميع المصريين، وتشتهر هذه المناطق بتاريخها العريق لاستقبال المواطنين، والزحام الشديد خلال هذه الأيام من كل عام ـ فترة العيد.

وأشار إلى أن نسب الإشغال الحالية في الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والبحيرة، معقولة وترتفع كثيرا خلال إجازة العيد، موضحًا أن هذه المناطق من أكثر المناطق التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة حفاظًا على الصحة العامة.​

فنادق الإسكندرية الساحل الشمالي المنشآت الفندقية عيد الأضحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89078

    عدد المصابين

  • 29473

    عدد المتعافين

  • 4399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14989638

    عدد المصابين

  • 8995714

    عدد المتعافين

  • 616162

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان