أستاذ علوم سياسية: مفاوضات النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لم تعد مجزية
كتب - أحمد مسعد:
قال الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية، مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لم تعد مجزية، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن تركز على محكمة العدل الدولية.
وأضاف شبانة، في تصريح خاص أدلى به إلى مصراوي، أن مصر يجب عليها التحرك تجاه الـ 5 دول الكبرى، وتحديدًا روسيا، لافتًا إلى أن القرارات الدولية لا تنفذ على الأرض ولكنها تعطي حجة سياسية.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن إثيوبيا لا تحترم القانون الدولي ولها واقعة في 2002، حينما أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بإخلاء منطقة الديما التابعة لدولة إريتريا ومازلت تخالف القرار حتى الآن.
وأشار شبانة إلى أن مصر ترغب في التوصل إلى حلول تضمن حقوقها المائية التاريخية، وتضمن التنمية لإثيوبيا، مؤكدًا أن موقف الملء والتخزين بشكل منفرد يجب ألا يمر مرور الكرام.
وأعلنت إثيوبيا مساء الثلاثاء، الانتهاء من الملء الأوّل بشكل منفرد دون الرجوع لدول المصب، خلال انعقاد القمة الإفريقية المصغرة.
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