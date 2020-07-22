عضو بالفنية لمفاوضات النهضة: إثيوبيا أعلنت عن الملء الأول للسد لـ"غرض سياسي"

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء الظواهري، الأستاذ بجامعة القاهرة عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إن إعلان إثيوبيا عن الملء الأول في هذا التوقيت إشارة للشارع الإثيوبي، مشيرًا إلى أن البيان الإثيوبي والمخاطبات المتبادلة أشارت إلى أن الملء تم وفقًا لإغلاق منتصف السد.

وأضاف "الظواهري"، في تصريح خاص أدلى به إلى مصراوي، أننا كنا نعلم بأن غلق المنطقة الوسطية بعد بلوغها الـ60 متر يعني تجمع ما يقرب من 4 مليار متر مكعب خلف السد، لافتًا إلى أن المشكلة ليست في التخزين، لكن الأهم نسب تصريف المياه.

وأردف عضو اللجنة الفنية، أن مصر تعترض على عملية الملء بشكل أحادي وليس علي الكمية لأنها محدودة، مشيرا إلي أن الملء حتي 18 مليار متر مكعب لا يوجد فيه مشكلة، وإننا في وقت من هذه الأوقات نقشنا هذه الأرقام لكن ما يهم هو التوقيع علي الاتفاق قبل تخزين وملء هذه الأرقام ، في إشارة لأن مصر ما يهما هو ضمان وصول حصتها المائية وعدم التأثر خلال مراحل الملء.

وتابع بأن البيان المصري شمل على توافق قانوني ملزم للملء والتشغيل. وكانت إثيوبيا تتحدث عن الملء فقط وكل هذه النقاط عالقة، وإذا تم التوافق بهذا الشكل يعد تقدم وخطوة إيجابية.

وأشار الظواهري إلى أن البيان السوداني شمل على التوافق علي فصل المشاريع المستقبلية وهذا كان أحد الطلبات الإثيوبية. وكانت إثيوبيا أعلنت الانتهاء من الملء الأوّل بفعل الأمطار والفيضان ،مؤكدة على ضرورة التواصل مع دولتي المصب.



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وعبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان في القمة الإفريقية المصغرة، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.