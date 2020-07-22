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جهاز دمياط الجديدة: تسليم 480 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز مستمر حتى 23 أغسطس

02:58 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
جهاز دمياط الجديدة: تسليم 480 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز مستمر حتى 23 أغسطس

مشروع الإسكان المتميز

كتب - محمد عبدالناصر:

يستكمل جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تسليم 20 عمارة سكنية بإجمالي 480 وحدة سكنية، بمشروع "الإسكان المميز" غرب الحي الخامس، وذلك حتى الأحد الموافق 23 أغسطس المقبل.

وأعلن المهندس محمد رجب رئيس رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وعلى أصحاب الوحدات المذكورة التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع "دمياط الجديدة"، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك" الموجه للجهاز لتسليم الوحدة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات في أيام متتالية، لمنع التجمعات والتزاحم بين الفائزين بالوحدات السكنية عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.

مشروع الإسكان المتميز وحدات سكنية مدينة دمياط الجديدة

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