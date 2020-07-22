اتحاد الكتاب العرب يثمن المبادرة المصرية لرأب الصدع الليبي

مصراوي

أصدرت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بيانا ثمنت فيه المبادرة المصرية لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد في ليبيا الشقيقة.

وجاء نص البيان كالتالي: تثمن الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، المبادرة المصرية لإنهاء الصراع السياسي الليبي، ومقاومة التدخل التركي في الأراضي الليبية، دعما لوحدة التراب العربي، ورفضًا للتدخل الأجنبي في الأراضي العربية، ولكل ما يمس استقلال ليبيا وسيادتها الشاملة علي كامل أراضيها مهما كانت الذرائع والمبررات.

وأضاف البيان: ترى الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن أي حل حقيقي لصراع سياسي بين أشقاء عرب بعامة أو بين أبناء الوطن بخاصة، لا يمكن أن يحل بالحرب بين أبناء الوطن الواحد، ولا يمكن أن ينجح بالاستقواء بغريب أو بالاعتماد علي الآخر دون الشقيق العربي، كما تؤكد الأمانة العامة أن أي اختيار سياسي في ليبيا هو شأن داخلي يخص الشعب الليبي، وأنه لا سبيل لوحدة الدولة الليبية إلا عبر الحوار الليبي- الليبي على قاعدة السلم ونبذ الحرب، وعقد المصالحة الوطنية الشاملة بين طيوف الوطن الواحد كافة، التي تضع في اعتبارها المحافظة على المكتسبات التي تحققت للمواطن الليبي عبر المراحل التاريخية المختلفة.

وأكمل البيان: تتوجه الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالشكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية على هذه المبادرة المهمة، ويؤكد أن رؤساء اتحادات الكتاب العربية يقفون يدا بيد لدعم أية مبادرة تحافظ على وحدة التراب الليبي، وتوقف نزيف الدم بين أخوة نسب ودم في وطن واحد.