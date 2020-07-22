نقابة المعلمين تثمن جهود القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب وتنعى شهداء بئر العبد
مصراوي
ثمنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وإحباط محاولة الهجوم الإرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد .
وأكد نقيب المعلمين، في بيان له، أن جموع الشعب المصرى تقف خلف جيشها وقيادتها السياسية ضد قوى الشر فى الداخل والخارج.
ونعى الزناتى استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين الأربعة من قواتنا الباسلة أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنى .
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