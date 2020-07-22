وزارة الدفاع تنشر فيديو إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى الارتكازات بشمال سيناء

حملات عسكرية في سناء للقضاء على الإرهاب

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت وزارة الدفاع عبر موقع يوتيوب، مقطع فيديو لإحباط هجوم إرهابي في شمال سيناء، على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد.



وكانت القوات المسلحة أعلنت منذ قليل، إحباط هجوم إرهابي باستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية، فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وقامت قوات التأمين الإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى منهم فرد يرتدي حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين استشهد اثنين من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنى.

وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها فى تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.