الزراعة: ضبط 7 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بـ 3 محافظات

كتب -أحمد مسعد :

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، ضبط حوالى 7 طن و 709 كجم من اللحوم البلدية، والمجمدة، والدواجن، والكبدة، والاسماك، ومصنعات ومنتجات اللحوم، غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في محافظات القاهرة، دمياط، وشمال سيناء.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، الثلاثاء، إن ذلك ما أسفرت عنه الحملات المرورية المكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، ضمن حالة الطوارئ القصوى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والحفاظ على صحة المواطن، مع تزايد الإقبال على شراء اللحوم في هذه الفترة.

وأوضح البيان، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير 7 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.