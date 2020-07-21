أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الزراعة: ضبط 7 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بـ 3 محافظات

11:54 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب -أحمد مسعد :

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، ضبط حوالى 7 طن و 709 كجم من اللحوم البلدية، والمجمدة، والدواجن، والكبدة، والاسماك، ومصنعات ومنتجات اللحوم، غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في محافظات القاهرة، دمياط، وشمال سيناء.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، الثلاثاء، إن ذلك ما أسفرت عنه الحملات المرورية المكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، ضمن حالة الطوارئ القصوى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والحفاظ على صحة المواطن، مع تزايد الإقبال على شراء اللحوم في هذه الفترة.

وأوضح البيان، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير 7 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

دواجن أسماك لحوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة

الخبر التالى:

الأزهر يشيد بالتعامل الحاسم للقوات المسلحة في دحر العناصر الإرهابية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89078

    عدد المصابين

  • 29473

    عدد المتعافين

  • 4399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14989638

    عدد المصابين

  • 8995714

    عدد المتعافين

  • 616162

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة: مقتل 18 إرهابيًّا في إحباط هجوم على ارتكاز أمني بشمال سيناء