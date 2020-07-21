نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد الأبراج الشاطئية وسكن مصر بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات لتنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، وعدد من قيادات الهيئة والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية المدينة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة والوقوف على ما تم بها من أعمال.

واستهل ممدوح، ومرافقوه جولتهم، بتفقد منطقة "الداون تاون" حيث أكد على ضرورة الاهتمام بجودة التشطيبات بكل المبانى، وكذا التزام الشركات المنفذة بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمنطقة، ثم توجه إلى منطقة الأبراج الشاطئية، واطلع على ما تم تنفيذه من أعمال، وتجول بأحد الأبراج موجهاً بسرعة الانتهاء من الواجهات، مروراً بالكباري و البواغيز بالمدينة.

وتفقد نائب رئيس الهيئة، المنطقة الترفيهية وتجول بالمباني المقامة بها، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال اللاند سكيب حول المنطقة، بالإضافة إلى تفقد منطقة الحي اللاتيني، وأكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز الأعمال بالحي، وكذا تفقد كومباوند الـ٧٠٠ فدان للوقوف على مدى الالتزام بالجداول الزمنية بالمشروع.

وفي ختام جولته تفقد نائب رئيس الهيئة، موقع الجامعة الأهلية بالمدينة، وأكد على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب الخاص بها حيث من المقرر بدء الدراسة بها العام المقبل، وتفقد مشروع سكن مصر، وشدد على الاهتمام بألوان الواجهات.