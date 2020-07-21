رئيس وزراء اليمن يتفقد مشروع العاصمة الإدارية ويشيد بالإنجازات

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الثلاثاء، معين عبد الملك رئيس وزراء جمهورية اليمن والوفد المرافق.

واستمع رئيس الوزراء اليمنى لشرح مفصل عن مشروع العاصمة الإدارية والهدف منه وما يحققه من نقلة نوعية حياة المواطن المصرى.



واطلع رئيس وزراء اليمن، على نسبة ما تم إنجازه حتى الآن مع توضيح لكافة المشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية كالحي الحكومي والدبلوماسي والأحياء السكنية المختلفة والمشاريع ذات الطابع التجاري والإداري والمدينة الثقافية والمدينة الرياضية ومنطقة النهر الأخضر.



وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى توافر الإرادة السياسية للقيام بمشاريع عملاقة كمشروع العاصمة الإدارية، وأن مثل هذا المشروع هو نتاج استقرار سياسى و اقتصادى وأمنى.



وتفقد رئيس الوزراء اليمنى موقع العاصمة الإدارية، حيث تم زيارة منطقة الأعمال المركزية وما تحويه من أبراج بما فيهم أطول برج فى إفريقيا (البرج الأيقونى) ثم زيارة الحي الحكومي ومبنى البرلمان الجديد.



كما تم زيارة الحى السكنى الثالث واختتمت فعاليات الزيارة بمسجد الفتاح العليم، وأشاد معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني بما شاهده من مشروع العاصمة الإدارية وما تم فيه من إنجازات متمنيا التوفيق ومزيد من التعاون في كافة المجالات.