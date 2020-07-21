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"السياحة": 18 فندقًا بـ 3 محافظات تسلموا شهادة السلامة الصحية للتشغيل

10:42 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
"السياحة": 18 فندقًا بـ 3 محافظات تسلموا شهادة السلامة الصحية للتشغيل

الفنادق

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم تسليم 18 فندقًا بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتَي السياحة والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية.

وجاء ذلك، حسب البيان، بعد التأكد من استيفائها كل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأكد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر، و12 فندقًا بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى فندقين بالقاهرة الكبرى، شروط السلامة الصحية.

وأضاف العاصي أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية، وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 590 فندقًا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

شهادة السلامة الصحية البحر الأحمر جنوب سيناء غرفة المنشآت الفندقية

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