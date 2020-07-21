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حدث في 8 ساعات| وزير التعليم يكشف موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس

08:44 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
حدث في 8 ساعات| وزير التعليم يكشف موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وإعلان محافظ القاهرة، حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..

السيسي الملك سلمان طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة محافظ القاهرة شوادر الأضاحي

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