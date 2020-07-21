السياحة: 42 مركز أنشطة بحرية وغوص و6 يخوت سفاري تسلمت الشهادة الصحية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت سامية سامي، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، تسلم 36 مركزا للأنشطة البحرية و 6 مراكز غوص و6 يخوت سفاري بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت سامي، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 23 مركزا للأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر هم، دولفين اوسفلوج، واكسترا فن اكوا سنتر، ومدرسة ويند سيرف البحر الأحمر، ووتر سبورت ماركتينج، وأوليب اونا شتروس، وايبي اند فريندز، وتورنادو سيرف لرياضة الشراع، و مورننج ستار ٣، و مورننج ستار ٥، و تورنادو مارين فليت، و كورال تورز الجونه، و بلاي كايت، و برادايس كايت سيرف، و الباشا للرحلات البحرية، و هاي سرف، و فان فلاي، و دولفين شيفيمين هورجادا، و او اتش تورز، و بوبوس لإدارة الأنشطة والرياضيات البحرية – فندق بلو باى بيتش فورت ارابيسك – مكادى، و بلو وافز ايجيبت - فندق صن رايز جاردن بيتش، و بلو وافز ايجيبت – فندق صن رايز رويال مكادى، و فن اكوا – فندق هورجادا هيلتون ريزورت، و سامبو سي ترب اس اس تي – فندق فنادير؛ و ثلاثة مراكز للغوص بمحافظة البحر الأحمر هم، ايجيبت انترناشيول، وكريزى ويفز ستار، و دايف برو أكاديمي، وستة يخوت سفاري هم، لايت هاوس ميركل 1، والبرنسيس ليلة، وايس بيرج، و ستار 4، ورد سي 1، و جلاكسي.

وتابعت سامي: بالإضافة إلى 13 مركزا للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء هم، مركز سندباد جروب فندق مكسكانا للأنشطة البحرية، و فن دي فندق تركواز بيتش ،و فور ويفز فندق سي بيتش، و خمس دوائر 2100،و وندر لاند، و دهب ستارز،و فيتراتورايا، و سكوربيون للرحلات السياحية والألعاب المائية فندق مونفبيك، و مركز فان باى سى - فندق تروبيتال، و فان باى سى - قرية هابى لايف ، و مركز اكوا فن دهب للالعاب المائية، و رد سى وتر ورلد - طابا هايتس، و ميدوس لإدارة ، وامتلاك نوادي الغوص والألعاب المائية شاطئ فندق اكسبرينس سان جورج؛ و ثلاثة مراكز للغوص بجنوب سيناء هم، شمندرة دايف كلوب فندق شرم كلوب، و مركز البحر الأحمر فندق رينسنانس جولدن فيو، إم اتش أم للخدمات البحرية فندق كينج سنفرو الفراعنة.

وأضافت أنه بعد حصول هذه المراكز على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 157 يختا ومركزا للغوص والأنشطة البحرية، منهم 55 مركز غوص و70 مركزا للأنشطة البحرية و 35 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت، وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

يأتي ذلك ستمراراً لما تقوم به لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية من المرور على مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت بالمقاصد السياحية الشاطئية.