نائب وزير الإسكان يبحث توفير 250 مليون جنيه استثمارات لقطاعي الشرب والصرف الصحي بأسوان

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قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، خلال ترؤسه اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، لمتابعة آليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بتوفير استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه؛ لتلبية احتياجات المواطنين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إن الاجتماع تناول دراسة كيفية توفير المبالغ المطلوبة من الخطط الاستثمارية المتاحة بالوزارة، وذلك خلال العامين الماليين 2020-2021/ 2021-2022.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، ومستشار وزير الإسكان لشؤون المرافق ومتابعة المشروعات، ورؤساء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه أسوان.

وأشار إسماعيل إلى أن الاجتماع انتهى إلى تخصيص الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مبلغ 137 مليون جنيه من خطتها الاستثمارية لمحافظة أسوان لتنفيذ المشروعات ذات الأهمية بالمحافظة، ويتم تدبيرها على عامين ماليين (2020-2021/ 2021-2022)، بجانب تدبير مبلغ 100 مليون جنيه من وزارة التخطيط طبقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مضيفاً أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية؛ ولا سيما بمدن ومحافظات الصعيد.

ووجه نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، خلال الاجتماع، باستكمال باقي الاستثمارات المطلوبة من وفورات الخطط الاستثمارية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب قيام محافظة أسوان بالمساهمة بنسبة 10% من إجمالي المبالغ المطلوبة، حيث وعد الدكتور أحمد شعبان، بالدراسة والعرض على محافظ أسوان لتوفيرها من خطط المحافظة.

وكلف اسماعيل، لجنة الخطة الاستثمارية بالوزارة بسرعة البدء بالخطوات التنفيذية بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتدبير التمويل المطلوب، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بسرعة تحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

يذكر أنه خلال زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة للمحافظة لمتابعة آخر ما وصلت إليه مشروعات التنمية بالمحافظة، وافق على تخصيص 250 مليون جنيه لتلبية احتياجات المواطنين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، منها 100 مليون جنيه يتم تخصيصها من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تقوم بتدبيرها الجهات التابعة لوزارة الاسكان، وذلك على ضوء أولويات مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.