وزيرة الصحة: محافظتان تُسجلان "صفر" إصابات كورونا لأول مرة
كتب - أحمد جمعة:
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال آخر 24 ساعة.
وأشارت وزيرة الصحة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في مصر فبراير الماضي، تسجل محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر "صفر" حالات جديدة.
الخبر التالى:نائب وزير الإسكان يبحث توفير 250 مليون جنيه استثمارات لقطاعي الشرب والصرف الصحي بأسوان
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
88402
عدد المصابين
-
28924
عدد المتعافين
-
4352
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14777241
عدد المصابين
-
8821018
عدد المتعافين
-
610959
عدد الوفيات
إعلان