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وكيل مجلس النواب يوجه التحية للقوات المسلحة على دورهم الوطني

06:00 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
وكيل مجلس النواب يوجه التحية للقوات المسلحة على دورهم الوطني

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، التحية للقوات المسلحة على دورها الوطني والإقليمي، أثناء مناقشة البرلمان إرسال الجيش في مهام قتالية خارج الحدود بالاتجاه الاستراتيجي الغربي، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية هي العمود الفقري للأمة العربية.

وأوضح "وهدان"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي وضع خطوطًا حمراء للأمن القومي المصري لا يمكن لأي ميليشيات إرهابية تدعمها حكومات ودول تجاوزها، مؤكدًا أن تدخل مصر يأتي لحفظ الأمن القومي المصري، وحفظ ليبيا من خطر التقسيم، ومنع ميليشيات أردوغان من الاستيلاء على موارد ليبيا النفطية واستمرار التوسع في أفريقيا.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن الشعب والبرلمان بكل انتمائهم على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي، والقوات المسلحة، في منع الميليشيات التركية من التغلغل في شرق ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر عازمة بقوة وبدون أي تهاون في دحر قوى الإرهاب ومن يدعمهم.

سليمان وهدان مجلس النواب القوات المسلحة المصرية السيسي

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