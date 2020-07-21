مدير بحوث المحاصيل يطمئن على حقول إنتاج تقاوي الذرة بالدقهلية

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في أول لقاء بعد التعيين لبحث المشروعات القائمة.. وزير الإنتاج الحربي

كتب - أحمد مسعد:

تفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، الثلاثاء، حقول إنتاج تقاوي محصول الذرة بمحافظة الدقهلية، للاطمئنان على حالة المحصول، والتأكد من تنفيذ التوصيات والممارسات الزراعية الجيدة

وأشار مدير المعهد إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالاهتمام بإنتاج تقاوى من المحاصيل الحقلية عالية الإنتاجية والجودة، بما يساهم في زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد خليل، في بيان له، الثلاثاء، أن الحالة العامة للحقول جيدة وممتازة، ويتم تنفيذ كافة التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة، وتطبيق البحوث العلمية الزراعية الحديثة في كافة المعاملات.

ورافق مدير المعهد خلال الجولة، الدكتور تامر عبد الفتاح وكيل المعهد للإنتاج والدكتور حاتم الحمادي رئيس قسم بحوث الذرة، فضلا عن لجنة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.