وزيرة الهجرة تتواصل مع السلطات الكويتية لبحث مشكلات تجديد إقامات المصريين

القاهرة- أ ش أ:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك متابعة مستمرة لكل ما ورد من استفسارات للجالية المصرية بالكويت من المقيمين هناك أو مَن عادوا إلى مصر خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الثلاثاء، أن الاستفسارات شملت إمكانية تجديد المصريين بالكويت إقاماتهم المنتهية، وكذلك العمالة المصرية منتهية الإقامة والتي توجد بمصر خلال هذه الفترة بسبب الإجازة السنوية، بالإضافة إلى استيضاح موقف الموظفين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم من شركة الخطوط الجوية الكويتية، واستعراض التسهيلات التي ستُقدم لحل موقفهم.

وأكدت مكرم أنها تواصلت مع الجهات المعنية في دولة الكويت، في إطار التعاون والتنسيق الدائم مع السلطات الكويتية، لإيضاح السبل التي أتاحتها الحكومة الكويتية لتجديد الإقامات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، حيث أوضحت الجهات المعنية أن تسجيل الإقامات خلال هذه المرحلة سيتم إلكترونيًّا، ويمكن للمصري الراغب في تجديد إقامته التسجيل ودفع الرسوم "أون لاين"، كما يمكن للشركات أن تسجل للموظفين والعاملين بها لتجديد إقامتهم. وفي ما يتعلق بالراغبين في تجديد إقامتهم من المصريين ومن ثم يغادرون الكويت إلى مصر، فلا توجد أية عوائق في ذلك؛ حيث تغادر يوميًّا نحو 18 طائرة من الكويت إلى مصر.

وتلقت وزارة الهجرة استفسارات من العمالة المصرية استعدادًا لعودتهم إلى دولة الكويت خلال الفترة المقبلة، طلبوا فيها معرفة أسماء المعامل المعتمدة لإجراء تحليل PCR في منطقة الصعيد تمهيدًا لعودتهم، وعليه تُنشر وزارة الهجرة أسماء ١٣ معملاً لتحليل PCR، وجاءت المراكز كالتالي (أسوان- حميات أسوان)، (الأقصر - حميات الأقصر٢)، (قنا - حميات قنا)، (سوهاج – أخميم)، (أسيوط - صدر أسيوط)، (المنيا - حميات المنيا) (جراحات – سمالوط)، (بني سويف - جامعة بني سويف - المعامل المشتركة)، (الوادي الجديد - الخارجة العام، الداخلة العام)، (الفيوم - الفيوم العام).

وفي ما يتعلق بموقف الموظفين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم بشركة الخطوط الجوية الكويتية، قالت السفيرة نبيلة مكرم إنها تواصلت مع المسؤولين المعنيين في الشركة، لاستيضاح موقف هؤلاء الموظفين المصريين، حيث أوضحت الشركة أنها صرفت لكل موظف بعد إنهاء خدماته رواتب 3 أشهر دون عمل، كما طالبت الشركة الموظفين بتقديم براءة ذمة من الكهرباء والهواتف والبنك وشركة الاتصالات، حتى يتم صرف رواتب شهرين آخرين.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مشكلة الموظفين المصريين الذين تم انتهاء خدماتهم من قبل الشركة، تكمن في أن البعض منهم قد حصل في وقت سابق على قروض من البنوك يتم سدادها على مدار عشر سنوات، وبعد انتهاء خدماتهم لن يتمكنوا من سداد هذه القروض كما أنهم لن يستطيعوا مغادرة الكويت لهذا السبب، حسب ما ورد في خطابات الموظفين لوزارة الهجرة.

وفي هذا السياق، شددت وزيرة الهجرة أن المسؤولين المعنيين بشركة الخطوط الجوية الكويتية يعملون في الوقت الحالي على بحث حل موقف الموظفين المصريين المنتهي عملهم بالشركة، مؤكدين أن المؤسسة مستعدة لتقديم إجراءات لتسهيل إنهاء خدماتهم بالمؤسسة، كما تم إبلاغ الموظفين بأن هناك تسهيلات سيقدمها البنك لمَن يرغب في التفاوض بخصوص القروض.