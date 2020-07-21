جامعة القاهرة تعلن تأييدها ودعم الجيش المصري والقيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، التأييد الكامل والدعم من كافة المنتسبين للجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب، للجيش المصري الباسل برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكل ما يتم اتخاذه من قرارات ومواقف للدفاع عن الأمن القومي المصري.

وأكدت الجامعة، في بيانها، على الوقوف صفًا واحدًا وراء الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية، ضد المخاطر والتهديدات الخارجية والتي تقودها قوى الشر والظلام والاستعمار.