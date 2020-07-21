السيسي يجري اتصالا بالملك سلمان بن عبدالعزيز للاطمئنان على صحته
كتب- محمد سامي:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفيًا مع جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس، اطمئن على صحة أخيه العاهل السعودي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.
من جانبه؛ أعرب جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.
وتم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
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