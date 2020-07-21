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السيسي يجري اتصالا بالملك سلمان بن عبدالعزيز للاطمئنان على صحته

04:20 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
السيسي يجري اتصالا بالملك سلمان بن عبدالعزيز للاطمئنان على صحته

الرئيس السيسي والملك سلمان

كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفيًا مع جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس، اطمئن على صحة أخيه العاهل السعودي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

من جانبه؛ أعرب جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

وتم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.

السيسي الملك سلمان الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي

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