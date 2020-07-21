السيسي يتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للملك سلمان بن عبدالعزيز

كتب- محمد سامي:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وأن يعود سريعاً لاستكمال مسيرته وقيادة بلاده، سائلين المولى- عز وجل- أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الشعوب العربية".