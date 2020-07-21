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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو

03:50 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو

الفريق أول محمد زكي

كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول محمد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيـس عبد الفتاح السيسي، رئيـس الجمهوريـة، القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.

وفي ما يلي نص البرقية:

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بالذكرى الثامنة والستين لقيام ثورة يوليو المجيدة التى حملت لواءها القوات المسلحة؛ لتعيد مصر حريتها وعزتها وكرامتها, داعياً الله سبحانه وتعالى، أن يُعيد هذه الذكرى على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات بقيادتكم الوطنية الصادقة.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراساً أمناء على الوطن فى ولاء كامل له، محافظين دائماً على المبادئ والقيم العريقة للعسكرية المصرية، عاملين على الوصول بأداء القوات المسلحة إلى أرقى المستويات التي تحفظ لها قوتها وتفوقها وقدرتها على مواجهة الصعاب والتحديات؛ حتى تظل مصر بقيادة سيادتكم وطناً آمناً مستقراً لأبنائه.

وفقكم الله إلى ما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهذه المناسبة.

وقد أصدر كلٌّ من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

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