الوطنية للصحافة: غداً صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات الصحفية القومية
كتب- مصراوي:
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يوليو ٢٠٢٠ غداً الأربعاء الموافق 22 يوليو ٢٠٢٠، وأكدت الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف
البدل فور وصوله.
كما قررت الهيئة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين إلى المعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن أشهر ديسمبر 2018 ويناير وفبراير 2019 على حساباتهم البنكية والبريدية.
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