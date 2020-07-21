محافظ القاهرة يتفقد الروضة وشارع المنيل وسوق التونسي
كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منطقة الروضة بمصر القديمة وشارع المنيل.
وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، في بيان، على سرعة الانتهاء من مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه وتحويل خطوط الصرف الصحي والمياه بعيدًا عن مسار مترو الأنفاق وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.
كما تفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، منطقة سوق التونسي بالخليفة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
88402
عدد المصابين
-
28924
عدد المتعافين
-
4352
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14777241
عدد المصابين
-
8821018
عدد المتعافين
-
610959
عدد الوفيات
إعلان