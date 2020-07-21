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محافظ القاهرة يتفقد الروضة وشارع المنيل وسوق التونسي

03:19 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
محافظ القاهرة يتفقد الروضة وشارع المنيل وسوق التونسي

جانب من جولة محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منطقة الروضة بمصر القديمة وشارع المنيل.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، في بيان، على سرعة الانتهاء من مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه وتحويل خطوط الصرف الصحي والمياه بعيدًا عن مسار مترو الأنفاق وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

كما تفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، منطقة سوق التونسي بالخليفة.

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اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة شارع المنيل

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