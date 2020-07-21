"محلية النواب": قانون التصالح في مخالفات البناء هدية للشعب المصري

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء من القضايا الإصلاحية.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة انتشار حالات الغرق داخل شاطئ النخيل: "هناك أمر في غاية الأهمية وأخشى أن يتم التعامل معه بشكل خطأ، ولاسيما في ظل حالة البلبلة الموجودة حاليًا دون مراعاة للمظلة الاجتماعية الحساسة لهذا القانون".

وأوضح "السجينى": "صدر عن وزارة التنمية المحلية عددًا من التصريحات المتضاربة والمتعارضة المخالفة لأحكام هذا القانون"، وتم تناولها في بعض وسائل الإعلام بنوع من الإثارة والبلبلة، حتى ولو كان ذلك على جثة الملف.

وشدد "السجيني"، على أن هذه القضايا إصلاحية، والدولة تخوض فيها العمل بكامل مؤسساتها المتكملة، ولاسيما أن تلك القضايا لم يجرؤ أى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المحافظين على مواجهتها طوال ٦٠ عامًا الماضية.

وتابع:"أكرر مرة أخرى هناك قضايا إصلاحية مثل المأكل والملبس والمسكن وهي قضايا قد تفجر وطن.. وبالتالي لايمكن أبدًا لمتحدث رسمي باسم وزارة أن يرتجل دون إعداد للبيانات التي ستصدر للرأي العام".

وشدد"السجينى"، على أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو هدية للشعب المصري، ومن يريد أن يأخذ به فهو يعمل لصالح هذا الوطن،

قائلا: "أي قانون أقدر أسوقه بمبدأ الترغيب فيحقق الهدف، ويمكن أيضا تسويقه بشكل الترهيب، فتنفجر الأزمة"، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية حقيقة داخل الجهة التنفيذية لتطبيقه.