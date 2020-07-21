بـ143 مليون جنيه.. "المصرية للكهرباء" تتعاقد مع "سيمنز" لإنشاء "محولات بشائر الخير"

كتب- محمد صلاح

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، مع شركة سيمنس ( Siemens Technologies S.A.E) عقدًا لتنفيذ عملية إنشاء محطة محولات بشائر الخير (3، 5) التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت مشالي، في تصريحات أدلت بها، أن العقد يتضمن إنشاء محطة محولات بشائر الخير (3، 5) جهد 66/11 ك.ف سعة 3×40 م.ف.أ، بمهمات النوع المعزول بالغاز (GIS) غير شاملة توريد المحولات الرئيسية بنظام تسليم المفتاح.

وأضافت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الغرض من المشروع هو توفير التغذية الكهربائية لمشروع بشائر الخير (3، 5) بمناطق مأوى، والصيادين، والقبارى، والطريق الدولي، بإجمالي 256 بلوكًا بـ512 عمارة سكنية.

وأشارت مشالي إلى أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ 143 مليون جنيه مصري، حيث يتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصماً على اعتمادات مشروعات محطة المحولات التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بموازنة العام المالى 2020/2021 وبمدة تنفيذ تصل إلى نحو (12) شهراً من تاريخ توقيع العقد.

جدير بالذكر أن مشروع بشاير الخير يأتي في إطار دور قطاع الكهرباء في تدعيم وتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية في نطاق عمل محافظة الإسكندرية.

وتأتي مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية ، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين، بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته، مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.