"العربية للتصنيع" والبنك الزراعي يتفقان على دعم التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية

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كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية، إن "العربية للتصنيع" تضع كل إمكاناتها وخبراتها التكنولوجية لتطوير كل المؤسسات المصرفية والبنكية.

جاء هذا خلال توقيع اتفاق للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والبنك الزراعي المصري، بحضور علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعلاء عبد العزيز نجم، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للشؤون الهندسية.

وأكد التراس أهمية التعاون مع البنك الزراعي المصري باعتباره من الصروح المصرفية العريقة والذي يسهم في دعم الزراعة في مختلف المجالات، موضحًا أن مجالات التعاون تتضمن الاستفادة من كل الإمكانات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية للبنك الزراعي من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة منشآت وفروع البنك المختلفة بمحافظات الجمهورية في مجالات التجهيزات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتكنولوجية.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات البنك الزراعي في العديد من المجالات؛ ومنها توريد الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتجهيز المباني وتنفيذ الشبكات التقنية المختلفة؛ مثل شبكات مراقبة الكاميرات والتأمين ضد السرقة والإنذار بالحريق وشبكات المعلومات والربط التليفزيوني وغيرها، بالإضافة إلى أنظمة الإضاءة الموفرة الليد والطاقة المتجددة وتطوير وتوريد معدات وأنظمة الصراف الآلي ونقاط البيع.

وأشار التراس إلى أن مجالات التعاون تتم استغلالًا للإمكانات المتاحة بـ"العربية للتصنيع" من دون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مؤكدًا أعمال الصيانة وخدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسؤولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكل مشروعاتها.

ومن جانبه أعرب علاء فاروق عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إحدى قلاع الصناعة الوطنية في مجال التصنيع وتطوير الأنظمة الهندسية والتكنولوجية وخدمة أهداف التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الزراعي المصري للارتقاء بخدماته ومنتجاته المصرفية وتوسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته في السوق المصرفية، وذلك في إطار الخطة الشاملة الجاري تنفيذها حاليًّا لتطوير شبكة فروع البنك الزراعي المصري بقرى ومراكز ومحافظات مصر والتي تبلغ أكثر من 1210 فروع.

وأكد فاروق أن التعاون مع "العربية للتصنيع" يُسهم في تحقيق رؤية البنك الزراعي وتنفيذ خططه الاستراتيجية للتحول إلى مؤسسة مصرفية تنموية متطورة، والتي تتضمن خطة شاملة لتحديث شبكة الفروع القائمة, بالإضافة إلي إنشاء شبكة جديدة من الفروع المتطورة، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالبنك وتطوير المنتجات المصرفية وأساليب تقديم الخدمات لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء؛ للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في التنمية الريفية والزراعية الشاملة وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.