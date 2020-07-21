محافظ القاهرة: فتح المجازر الحكومية لذبح أضاحي المواطنين مجانا
كتب- محمد نصار:
قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه سيتم فتح جميع المجازر الحكومية بالقاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.
وشدد محافظ القاهرة، في بيان، على مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض.
وأكد محافظ القاهرة، ضرورة تجهيز كافة المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.
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