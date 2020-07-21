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ارتفاع الرطوبة وتحذيرات ونصائح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

11:08 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
ارتفاع الرطوبة وتحذيرات ونصائح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

ارتفاع الرطوبة

كتب – يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحا أن الأحوال الجوية مستقرة على القاهرة والسواحل الشمالية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأوضح شاهين في تصريح لمصراوي، أن الطقس يشهد ارتفاعات في الرطوبة، وظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، سواء على السواحل الشمالية أو الوجه البحري والقاهرة وشمال ووسط سيناء، مع رياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط أحيانا ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، فيما تتراوح درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 40 ـ 42 درجة مئوية.

وحذر شاهين، المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة خاصة وقت ذروة ارتفاع درجات الحرارة التي تبدأ من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا، مشيرا إلى أن ارتفاعات الرطوبة تجعلنا نحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر وعادة تبدأ من الساعة 3 فجرا وتستمر حتى الـ6 أو الـ 7 صباحا.

ونصح المواطنين، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم الوقوف أو التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة أو سيئة التهوية قدر الإمكان نظرا لارتفاع الحرارة بسبب الرطوبة حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية"، مع ضرورة القيادة بهدوء على الطرق خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.​

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