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طبيب وممرضة ينقذان حياة مصري توقف قلبه قبل هبوط رحلة الجوف

11:02 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
طبيب وممرضة ينقذان حياة مصري توقف قلبه قبل هبوط رحلة الجوف

ارشيفية

كتب- محمد عبيد:

نجح طاقم طبي على طائرة النيل القادمة من السعودية إلى القاهرة في إنقاذ حياة شاب مصري الجنسية، توقف قلبه على الطائرة نتيجة مضاعفات مرضه، وهبطت الطائرة وعليها الراكب بصحة جيدة بعد تدخل الطاقم الطبي، وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت مصادر طبية بالمطار: فوجئ طاقم ضيافة رحلة طيران النيل رقم 2482 القادمة من الجوف بالسعودية، بسوء حالة الراكب المصري (36 عامًا) وتوقف قلبه، وتبين أنه مريض قلب ولديه شلل نصفي وفشل كلوي، وقادم إلى القاهرة لاستكمال علاجه.

وقام الدكتور حازم محمد بالحجر الصحي بالمطار، والممرضة إلهام زينهم أثناء وجودهما لإنهاء إجراءات وصول الركاب على الطائرة ومناظرتهما قبل الهبوط للتأكد من خلوهما من أية عدوي بعمل إنعاش قلبي رئوي وتدخل طبي، وعاد النبض إلى قلب المريض بعد توقفه واستعاد وعيه.

فور هبوط الطائرة بالمطار، قرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، نقل الراكب تحت إشراف طبي كامل إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار بعد إنهاء إجراءات وصوله.

طائرة النيل السعودية القاهرة إنقاذ حياة شاب

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