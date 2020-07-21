أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

"مصر للطيران": إقلاع 15 رحلة تقل 1900 راكب من جنسيات مختلفة

10:34 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
"مصر للطيران": إقلاع 15 رحلة تقل 1900 راكب من جنسيات مختلفة

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "مصر للطيران" جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الثلاثاء، والذي يشمل 15 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًّا إلى عواصم ومدن العالم؛ لتنقل اليوم 1900 راكب من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة .

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (لندن- أثينا- ميلانو- باريس- روما- فرانكفورت- البحرين- الخرطوم- بيروت- دار السلام- أديس أبابا- واشنطن)، وستكون هناك رحلتان جويتان إلي دبي وأبوظبي؛ لنقل ما يقرب من ١٩٠٠ راكب، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من الرياض وجدة وإسطنبول.

وأضافت الشركة أنه سوف يتم تسيير رحلات إلى إسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًّا اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأيضًا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية؛ من بينها رحلتان بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة إنجامينا (تشاد)، اعتبارًا من أغسطس المقبل.

مصر للطيران رحلات جوية رحلات الشحن الجوي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 88402

    عدد المصابين

  • 28924

    عدد المتعافين

  • 4352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14777241

    عدد المصابين

  • 8821018

    عدد المتعافين

  • 610959

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالأسعار.. راميدا تعلن إطلاق أول عقار ضد كورونا بمصر سبتمبر المقبل