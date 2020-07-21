عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1190 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، وصول 1190 عاملا مصريا من العالقين بالكويت، إلى أرض الوطن، وذلك على متن 7 رحلات طيران.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير، تقريرًا عاجلا بذلك، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 ستصل إلى مطارات (القاهرة، وسوهاج، وأسيوط).

وكشف التقرير، الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1190 عاملا.

وجاءت الرحلات كالتالي:

- الرحلة الأولى، على طيران أير كايرو 2402 قيام من مطار الكويت 12:30 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة الثانية، على المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 160 عاملا.

- الرحلة الثالثة، على الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلى متنها 290 عاملا.

- الرحلة الرابعة، على طيران فلاي ايجبت رقم 5086 قيام من الكويت 15:00، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 160 عاملا.

الرحلة الخامسة، على الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة، وعلة متنها 145 عاملا.

- الرحلة السادسة، على طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة السابعة، على العربية للطيران رحلة رقم 210 قيام من الكويت 23:55 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.