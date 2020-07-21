​الموافقة على إرسال قوات خارج البلاد وتمديد الطوارئ.. أبرز أحداث جلسة تاريخية بالبرلمان

(مصراوي):

شهد البرلمان اليوم جلسات مطولة، قبل أن يرفع الدكتور علي عبدالعال جلساته ليوم 16 أغسطس المقبل، فيما وافق البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الغربي، في جلسة وصفت بالتاريخية، بالإضافة إلى إقرار عددٍ من القوانين.

ويرصد (مصراوي) في التقرير التالي أهم أنشطة البرلمان اليوم، وأبرز القوانين التي تم إقرارها:

- رسميًا.. البرلمان يوافق على إرسال قوات من الجيش المصري في مهام قتالية خارج البلاد

دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، والتي حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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- بالإجماع في جلسة تاريخية.. النواب: الجيش لديه الرخصة الدستورية للرد على أي تهديد

قال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إن الأمة المصرية على مر تاريخها، كانت أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد.

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- أغلقوا المحمول والخروج ممنوع.. عبدالعال يفوض أمين البرلمان للإشراف على الجلسة السرية

حدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مجموعة من القواعد لتطبيقها قبل وخلال انعقاد الجلسة السرية للبرلمان التي بدأت مساء اليوم الاثنين.

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- البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020 ،وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس.

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- البرلمان يوافق على قانون صندوق مصر السيادي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة، وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومي.

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- البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التعاقدات التي تبرمها الدولة

أعلن مجلس النواب، موافقته خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

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- البرلمان يوافق علي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة علي القانون.

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- طالبت بإقراره.. وزيرة الصحة: تعديلات "المهن الطبية" ضرورية.. والأطباء قدموا أرواحهم بسبب "كورونا"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة السكان والسكان، موجهة التحية إلى الأطقم الطبية ومشيدةً بالدور الذي تقوم به، إن إصدار مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مهم وضروري.

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- تقديرًا لدوره القيادي.. "دفاع النواب" تكرم رئيس البرلمان

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعًا بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك في لقائها الدوري في ختام كل دور الانعقاد، للتباحث حول القضايا التي تعنى بها اللجنة.

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- البرلمان يوافق على ضم العاملين بمستشفيات "الأزهر" إلى فئات بدل مخاطر المهن الطبية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على طلب المداولة المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وزيادة بدل المخاطر، بإضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر إلى الفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية وزيادته وفقًا لمشروع القانون.

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- توجيه من التعليم بشأن مناهج الثانوية العامة في العام الدراسي المقبل

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن أول أسبوعين في الدراسة سيكونان لدراسة ما لم تتم دراسته في نهاية مارس؛حيث إن وزارة التعليم العالي طالبت بذلك تأهيلًا لمن يدخلون كليات الطب والهندسة، وتحديدا لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تأهيلا للطلاب عما فاتهم منذ وقف الدراسة في نهاية مارس الماضي.

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- التعليم" تحسم الجدل بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الزيادة السنوية لن تزيد على 7% عن مصروفات الأساس، ولو حدث أي تجاوز يتم الإبلاغ فورًا لاتخاذ الإجراءات الواجبة.

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- عبدالعال يداعب مرتضى منصور: أتمنى أن تحافظ على هدوءك على طول

داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، النائب مرتضى منصور، خلال إبداءه الموافقة على قانوني زيادة المهن الطبية، وفتح حساب إضافي للموازنة، قائلا: "أتمنى أن تحافظ على هذا الهدوء على طول



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- بـ486 صوتًا.. البرلمان يوافق على قانون اعتماد إضافي للموازنة وزيادة المهن الطبية

وافق مجلس النواب على التصويت النهائي، نداء بالاسم على مشروعَي قانونَين لتطبيقهما بأثر رجعي؛ وهما مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2019- 2020" والمهن الطبية بإجمالي 486 نائبًا، واعتراض 3 نواب.

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- البرلمان يوافق على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم التوقيع عليه في الرياض في 6 يناير 2020

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- البرلمان يقر تعديلات قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة مساء اليوم الاثنين، نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.

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- البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم الوضع تحت المراقبة الشرطية

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة

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- البرلمان يوافق نهائيًا على قانون المترولوجيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا".



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- البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة

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