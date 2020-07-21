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الأزهر يعلن دعمه القيادة المصرية في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد

12:23 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
الأزهر يعلن دعمه القيادة المصرية في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أكد الأزهر الشريف دعمه للقيادة المصرية في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها، والتصدي لكافة التهديدات الخارجية، مشددا علي ضرورة الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وضرورة الاصطفاف والتكاتف يدا واحدة من أجل الوطن وجعل مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أو حسابات ضيقة.

وأشاد الأزهر، في بيان له، الثلاثاء، بحرص مصر المستمر على الحلول السلمية كعقيدة راسخة للقوات المسلحة المصرية، سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وليبيا والأمة العربية من كل مكروه وسوء.

الأزهر الشريف الأمن القومي القوات المسلحة المصرية

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