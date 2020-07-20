الكنيسة الأرثوذكسية: نثق في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي

(مصراوي):

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترحيبها بالتفويض الذي أقره البرلمان لجيش مصر الوطني، للقيام بأي عمليات عسكرية خارج حدود مصر، مؤكدة ثقتها في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ علي أمن مصر القومي.

جاء ذلك في أعقاب موافقة مجلس النواب في وقت سابق اليوم بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الكنيسة تثق في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمن مصر القومي "نساند جيشنا العظيم في كل خطواته للدفاع عن أمن مصر وسلامته".

وأضاف حليم أن الكنيسة تدعم وتساند جيش مصر العظيم، في كل خطواته الرامية إلى الدفاع عن أمن مصر وسلامة أراضيها، داعيا المصريين إلى الالتفاف خلف القيادة السياسية والجيش المصري، خاصة في هذا الوقت الذي يتطلب تكاتف الجميع، في ظل التحديات التى تحيط بالوطن.