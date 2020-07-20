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السيسي: إطلاق "مسبار الأمل" استرجاع لأمجاد الأمة العربية والإسلامية

11:41 م الإثنين 20 يوليه 2020
السيسي: إطلاق "مسبار الأمل" استرجاع لأمجاد الأمة العربية والإسلامية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تابع بكل فخر وإعزاز إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى الفضاء.

وأضاف الرئيس: "هي خطوة وإن كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات الشقيقة، لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار".

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي فيسبوك مسبار الأمل الإمارات

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