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"إيمان زيدان" مديرًا لصندوق إنقاذ آثار النوبة

11:30 م الإثنين 20 يوليه 2020
"إيمان زيدان" مديرًا لصندوق إنقاذ آثار النوبة

إيمان زيدان

(مصراوي):

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بالإشراف على صندوق إنقاذ آثار النوبة خلفًا للعميد هاني ممدوح الذى تنتهي مدة تكليفه اليوم.

جدير بالذكر أنه تم تكليف إيمان زيدان بمنصب مساعد للوزير في أكتوبر 2019.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، لتمكين الشباب والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لتولي المناصب القيادية.

إيمان زيدان المواقع الأثرية المتاحف وزارة السياحة

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