التقديم بدأ.. ما الشروط والأوراق المطلوبة للحجز في شقق (جنة- دار مصر - سكن مصر)؟

رسميًا.. البرلمان يوافق على إرسال قوات من الجيش المصري في مهام قتالية

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات حجز 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بـ9 محافظات: وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة، أمس الأحد ويستمر التقديم حتى 20 أغسطس المقبل.

وتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر)، ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 - 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع جنة، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد)، كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة).

وينشر مصراوي شروط حجز وحدة ضمن الـ3 مشروعات والأوراق المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا الشروط:

- يكون المتقدم مصري الجنسية وشخا طبيعيا وليس شركة.

- ألا يقل السن عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون المتقدم من متوسطى الدخل ولا يزيد صافي الدخل السنوي عن 600 ألف جنيه، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا، و480 ألف للأعزب بما يعادل 40 ألف شهريا.

- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكتر من وحدة في الإعلان الواحد.

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.

تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة.

- ألا يكون المتقدم أو احد أفراد الأسرة استفاد من مبادرة التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بتاريخ فبراير 2014، وديسمبر 2019.

ثانيا.. الأوراق المطلوبة:

1 - ملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط.

2- صورة إثبات الشخصية.

3- شهادة بإثبات الدخل الشهري، ويتم اضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

4- يتم تقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي سواء كان عمل اضافي أو أملاك زراعية و عقارات أو اراضي أو معاش استثنائي أو أي أوراق تثبت وجود دخل اضافي.

5- بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري او السنوي موضحا بها مهنة المتقدم، بجاب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.

6- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

7 إيصال مرفق حديث.

اقرا أيضًا:



ننشر كراسة شروط حجز شقق "جنة"





60 ألف جنيه مقدم.. ننشر كراسة شروط حجز شقق "دار مصر" في 4 مدن





أرضي وأخير وأدوار متكررة.. ننشر كراسة شروط سكن مصر في 5 مدن جديدة