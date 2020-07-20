مجلس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
(مصراوي):
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي ذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات التي تستمر وفقًا للمواعيد المقررة.
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