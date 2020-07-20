أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

مجلس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

11:04 م الإثنين 20 يوليه 2020
مجلس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الدكتور مصطفي مدبولي

(مصراوي):


أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

يأتي ذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات التي تستمر وفقًا للمواعيد المقررة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ذكرى ثورة 23 يوليو إجازة رسمية المصالح الحكومية

الخبر التالى:

التقديم بدأ.. ما الشروط والأوراق المطلوبة للحجز في شقق (جنة- دار مصر - سكن مصر)؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 88402

    عدد المصابين

  • 28924

    عدد المتعافين

  • 4352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14777241

    عدد المصابين

  • 8821018

    عدد المتعافين

  • 610959

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو