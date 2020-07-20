وزير الإعلام اليمني: الرئيس السيسي يدعم وحدة اليمن

(مصراوي):

عقد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اجتماعًا موسعًا مع نظيره اليمني معمر الإرياني، بمقر وزارة الدولة للإعلام لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأعرب هيكل عن سعادته الكبيرة بزيارة وزير الإعلام اليمني والوفد المرافق، مرحبًا بهم في بلدهم الثاني مصر.

وأكد هيكل ضرورة وجود تعاون مستمر بين البلدين مهما كانت الظروف، موضحًا أن منهج وسياسة الدولة المصرية تجاه اليمن واضح جدًا، فالدولة المصرية مع وحدة واستقرار دولة اليمن الشقيقة ومع الحلول التي تضمن ذلك.

وأشاد وزير الأعلام اليمني بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم لليمن، كما أشاد بموقفه في تأمين الجبهة الداخلية المصرية خلال السنوات الماضية واصفاً إياه بالتصرف الحكيم.