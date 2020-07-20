"الصحة" تعلن حاجتها لشغل وظيفة ملحق طبي في 4 دول

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حاجتها لشغل وظيفة ملحق طبي في لندن وباريس وواشنطن وبرلين.

وحددت وزارة الصحة عددًا من الشروط لشغل الوظيفة، من بينها أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة، ويتراوح السن بين 40 : 50 سنة.

كما تضمنت الشروط ان يكون حاصلا على دكتوراه أو ماجيستير في التخصص، مع إجادة اللغة الإنجليزية بجانب اللغة الأجنبية الخاصة بالبلد المتقدم إليها.

وبحسب الإعلان، من المقرر أن يتم تقديم الطلبات باليد للإدارة العامة لشئون الأفراد في موعد غايته 15 يوما.