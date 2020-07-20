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قيادي بـ"الشعب الجمهوري": مجلس الشيوخ سيحقق زيادة المشاركة المجتمعية

10:03 م الإثنين 20 يوليه 2020
قيادي بـ"الشعب الجمهوري": مجلس الشيوخ سيحقق زيادة المشاركة المجتمعية

انتخابات الشيوخ

(مصراوي):

أكد الدكتور أحمد عبدالماجد، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، والمرشح على القائمة الوطنية "من أجل مصر" بمحافظة قنا على انتخابات مجلس الشيوخ، أن عودة الغرفة التشريعية الثانية بعد غياب سبع سنوات والممثلة في مجلس الشيوخ ضرورية ومهمة، وستثري الحياة النيابية في مصر.

وقال عبدالماجد، في بيان له اليوم، إن مجلس الشيوخ سيساعد مجلس النواب في إصدار التشريعات الهامة ومراجعة الموازنة العامة للدولة والقوانين المكملة للدستور والاتفاقات الدولية وغيره من التشريعات الهامة، بجانب أن عودة المجلس سيحقق زيادة التمثيل والمشاركة المجتمعية، وسيعمل علي إنجاز التشريعات وسن القوانين بطريقة جيدة، مما يعمل علي ترسيخ دعائم الديمقراطية التي أصبحت الدولة تحرص كل الحرص عليها.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ سيكونون من أصحاب الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القضايا المهمة ومشروعات القوانين بشكل متأن وبحرفية وسيعملون على دعم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي.

انتخابات الشيوخ حزب الشعب الجمهوري أحمد عبدالماجد

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