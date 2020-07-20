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رئيس "الإنجيلية" يشارك في حفل تنصيب راعي كنيسة شبرا الخيمة

09:43 م الإثنين 20 يوليه 2020
رئيس "الإنجيلية" يشارك في حفل تنصيب راعي كنيسة شبرا الخيمة

حفل تنصيب راعي كنيسة شبرا الخيمة

(مصراوي):

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في تنصيب القس ماكن زكريا راعيًا للكنيسة الإنجيلية بشبرا الخيمة، اليوم الاثنين، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وسنودس النيل الإنجيلي، وعدد من القيادات الدينية والشعبية بشبرا الخيمة، منهم الشيخ مصطفى عبدالحفيظ، والدكتورة مريم حليم رئيس جمعية نهضة مصر للتنمية البشرية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس ماكن زكريا وأسرته وشعب الكنيسة، بتنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بشبرا الخيمة.

كما شارك في برنامج الحفل، القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس سامح لطفي، رئيس اللجنة الروحية لمجمع القاهرة الإنجيلي، والقس سامح فيليب، نائب رئيس مجمع القاهرة، والقس جون سامي، رئيس مجلس كنيسة شبرا الخيمة، والقس يوسف عادل، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا البلد، والقس نصرالله زكريا، المدير التنفيذي بمجلس الإعلام، والقس فوزي فرج الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج، والقس هاني موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية ماكن زكريا كنيسة شبرا الخيمة

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