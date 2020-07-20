أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

لأول مرة.. "الزراعة" تعلن تكويد أول مزرعة رمان بنظام الـGBS

09:39 م الإثنين 20 يوليه 2020
لأول مرة.. "الزراعة" تعلن تكويد أول مزرعة رمان بنظام الـGBS

الدكتور أحمد العطار

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة نجحت اليوم في أول عملية تكويد المزارع بنظام الـGBS، ضمن إجراءات الحجر الزراعي لضمان عدم تكويد المزرعة أكثر من مرة.

وأضاف "العطار" في تصريح لمصراوي، أن المنظومة طبقت على أحد المزارع بمحافظة أسيوط، لافتًا إلى استمرار تطبيق هذه المنظومة على باقي المزارع.

وأوضح "العطار"، أن تطبيق هذه المنظومة يضمن عدم تكرار التكويد مرة أخرى، وضمان الإنتاجية الحقيقية للمزرعة، مشيرًا إلى أنه في السابق كان المصدر يقوم بتكرار التكويد أو جلب منتجات من الخارج وتصدرها على أنها من نفس المزرعة التي تم تكويدها.

وتابع رئيس الحجر الزراعي: "الوزارة نجحت في فتح أسواق جديدة ومضاعفة الكميات والمساحات المنزرعة"، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ علي هذه السمعة.

يذكر أن مصر صدرت حتى الآن ما يقرب من 3 ملايين 740 ألف طن، حسب آخر بيان صادر عن إدارة الحجر الزراعي.
IMG-20200720-WA0007IMG-20200720-WA0006

أحمد العطار الحجر الزراعي وزارة الزراعة نظام الـGBS

الخبر التالى:

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 88402

    عدد المصابين

  • 28924

    عدد المتعافين

  • 4352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14777241

    عدد المصابين

  • 8821018

    عدد المتعافين

  • 610959

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين