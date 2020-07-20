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الأعلى للإعلام في ذكرى 60 عامًا على البث التلفزيوني: ماسبيرو يستطيع استعادة دوره بقوة

09:36 م الإثنين 20 يوليه 2020
الأعلى للإعلام في ذكرى 60 عامًا على البث التلفزيوني: ماسبيرو يستطيع استعادة دوره بقوة

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

(مصراوي):

بمناسبة مرور 60 عامًا على انطلاق البث التليفزيونى بمصر، توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص التهنئة للهيئة الوطنية للإعلام وجميع العاملين بماسبيرو.

وأكد المجلس أن ماسبيرو هو قلب الإعلام النابض والذراع الطولى له.

وقال المجلس إنه على يقين بأن ماسبيرو يمتلك المقومات التي يستطيع بها استعادة دوره بقوة، وتحقيق التأثير المرجو والمنافسة الشريفة.

وتمنى المجلس بهذه المناسبة، أن يعود لماسبيرو القوة والريادة في نشر الوعي بمصداقية وحرفية ومهنية، من خلال عملية التطوير والتحديث لآليات العمل وتجويد المحتوى التي يشهدها ماسبيرو الآن.

البث التليفزيونى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو

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