الأعلى للإعلام في ذكرى 60 عامًا على البث التلفزيوني: ماسبيرو يستطيع استعادة دوره بقوة
(مصراوي):
بمناسبة مرور 60 عامًا على انطلاق البث التليفزيونى بمصر، توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص التهنئة للهيئة الوطنية للإعلام وجميع العاملين بماسبيرو.
وأكد المجلس أن ماسبيرو هو قلب الإعلام النابض والذراع الطولى له.
وقال المجلس إنه على يقين بأن ماسبيرو يمتلك المقومات التي يستطيع بها استعادة دوره بقوة، وتحقيق التأثير المرجو والمنافسة الشريفة.
وتمنى المجلس بهذه المناسبة، أن يعود لماسبيرو القوة والريادة في نشر الوعي بمصداقية وحرفية ومهنية، من خلال عملية التطوير والتحديث لآليات العمل وتجويد المحتوى التي يشهدها ماسبيرو الآن.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
88402
عدد المصابين
-
28924
عدد المتعافين
-
4352
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14777241
عدد المصابين
-
8821018
عدد المتعافين
-
610959
عدد الوفيات
إعلان