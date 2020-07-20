العاصمة تواصل الإطاحة بالعقارات المخالفة.. ومحافظ القاهرة: لا تهاون مع المخالفين

رسميًا.. البرلمان يوافق على إرسال قوات من الجيش المصري في مهام قتالية

(مصراوي):



وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، نوابه ورؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لإزالة مخالفات البناء واستعادة أراضي الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في إطار انطلاق الموجة الـ16 لإزالة العقارات المخالفة والتعديات على أملاك الدولة.

وشن عدد من أحياء محافظة القاهرة، حملات استهدفت إزالة عقارات غير مرخصة وإزالة تعديات على أملاك الدولة، في نطاق حي الوايلي، حيث تم إزالة العقارات المخالفة أرقام 14-16-18 شارع عزبة عبدالنبي بمنشية الصدر.

كما أوقف حي الساحل، أعمال مخالفة بالعقار رقم 57 شارع محمد نوفل بالتنسيق مع قسم شرطة الساحل.

وواصلت أجهزة حي الزيتون جهودها، حيث أوقفت وأزالت أعمال مخالفة بالعقار رقم (27) شارع العزيز بالله ومصادرة المعدات وأودعتها مخزن الحي.

وتواصل كافة أجهزة العاصمة جهودها وحملاتها اليومية في استعادة أراضي الدولة والتصدي للمخالفين.

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