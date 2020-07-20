أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

البرلمان يقر تعديلات قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

08:15 م الإثنين 20 يوليه 2020
البرلمان يقر تعديلات قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

الدكتور على عبدالعال

(مصراوي):


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة مساء اليوم الاثنين، نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.

واستعرض مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في إطار السعي نحو تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة في المادتين (224)، (236) من الدستور والمتعلقة بكفالة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء، وإصدار القوانين المنفذة لذلك.

وتضمن التعديل نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع، بما يساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري، وفي ضوء ذلك رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض.

جاء مشروع القانون المعروض في 3 مواد، وهي كالآتي:

المادة الأولى:
تتضمن استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (7) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه بالنصوص الاتية:

الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.
الفقرة الحادية عشر: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.

المادة الثانية:
تتضمن النص على أن يستبدل بعبارة " رئيس مجلس الوزراء "عبارة " وزير الدفاع" أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.

المادة الثالثة:
تتضمن النص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مجلس النواب علي عبدالعال شبه جزيرة سيناء قانون التنمية المتكاملة

الخبر التالى:

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم الوضع تحت المراقبة الشرطية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87775

    عدد المصابين

  • 28380

    عدد المتعافين

  • 4302

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14529602

    عدد المصابين

  • 8670293

    عدد المتعافين

  • 606751

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البرلمان يوافق على إرسال قوات من الجيش المصري في مهام قتالية خارج البلاد