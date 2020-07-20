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"خاصة بأفراد".. أول تعليق من الحكومة على هدم مقابر "قرافة المماليك"

06:03 م الإثنين 20 يوليه 2020
"خاصة بأفراد".. أول تعليق من الحكومة على هدم مقابر "قرافة المماليك"

الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية

(مصراوي):


قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، إن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، حول هدم عدد كبير من الآثار الإسلامية بمنطقة جبانة المماليك، تعود لنحو 5 قرون، لإنشاء محور الفردوس، كلام عار تمامُا عن الصحة.

وأضاف طلعت، في بيان له، اليوم الاثنين، أن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك، مؤكدًا أنه لم يتم هدم أي أثر وأن المقابر الموجودة بالصور المنشورة، عبارة عن مباني غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وهي مقابر حديثة وخاصة بأفراد.

وأشار طلعت إلى أنه على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها في بعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا صورًا للوادر ومعدات، أثناء هدم عدد من المقابر الواقعة في منطقة قرافة المماليك بالقاهرة.

أسامة طلعت هدم مقابر قرافة المماليك الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي

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